Motivi familiari: salta il vertice sul rimpasto tra Lagalla e Fratelli d’Italia

L'incontro si terrà al più presto

PALERMO- Non si è terrà oggi pomeriggio l’incontro tra il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, e una delegazione di Fratelli d’Italia. E’ stato rinviato a causa di improvvise esigenze familiari da parte del primo cittadino. L’appuntamento era stato fissato in relazione all’ipotesi di rimpasto in giunta comunale dopo il passaggio dell’assessore forzista Andrea Mineo al partito di Giorgia Meloni. L’incontro, si terrà al più presto, si apprende dall’entourage del sindaco.