Si accascia sull’asfalto: motociclista morto a Terrasini

Alcuni passanti hanno chiamato il 112

PALERMO – Sarebbe stato un malore e non un incidente stradale, come era stato inizialmente ipotizzato, a causare la morte di Antonio Curcurù, 70 anni, deceduto ieri a Terrasini. L’uomo ieri pomeriggio ha perso il controllo del suo scooter Yamaha sulla strada statale 113 nei pressi dello svincolo per l’autostrada Palermo-Mazara.

Alcuni testimoni hanno riferito ai carabinieri di avere visto l’uomo scendere dal mezzo e poi accasciarsi. sull’asfalto. Inutile l’arrivo del personale del 118. L’uomo era già deceduto. Dai rilievi eseguiti dai carabinieri non sono emerse tracce di incidente.