verifiche in corso

TERRASINI (PA) – Motociclista muore sulla statale 113, all’altezza Terrasini. L’uomo è stato trovato senza vita nei pressi dello svincolo autostradale. (foto di repertorio)

Difficili indagini

Non è chiaro cosa sia successo. I carabinieri stanno acquisendo immagini dei sistemi di video-sorveglianza per cercare di ricostruire la causa della morte.

Non si comprende se il motociclista sia stato vittima di un malore o di uno scontro con una vettura che poi si è data alla fuga.