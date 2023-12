Motta Sant’Anastasia: Martina Alessi responsabile di Sud chiama Nord

Vice è Domenico Licari

MOTTA SANT’ANASTASIA (CATANIA) – È Martina Alessi la Responsabile del Comitato “Sud chiama Nord”di Motta SANT’ANASTASIA. Martina Alessi, 28 anni, è amministratore unico di una società. Ad affiancarla come vice il 49enne Domenico Licari.

“Abbiamo scelto- spiega Martina Alessi – di sostenere il movimento che fa riferimento al leader e deputato regionale Cateno De Luca perché ci riconosciamo nei valori di Sud chiama Nord e condividiamo le battaglie di De Luca. La costituzione del comitato rappresenta un segno della presenza del partito a Motta S. Anastasia. C’è tanto lavoro da fare per Motta e l’imminente tornata amministrativa sarà un passaggio cruciale per il futuro di tutti i mottesi.

Personalmente, sono già al lavoro nel coinvolgere tutte quelle persone che, stanche della vecchia politica, credono ancora nella forza delle idee, del merito e della competenza. Aspetto chiunque ne abbia voglia, nella sede di via Risorgimento 30”.

Soddisfazione é stata espressa anche dal coordinatore regionale di Sud Chiama Nord Danilo Lo Giudice: “La nascita del Comitato Cittadino di Sud Chiama Nord a Motta Sant’Anastasia costituisce un segno tangibile della crescita e dell’interesse per il nostro partito nella comunità locale. Estendo i miei migliori auguri a tutti i membri del comitato e auspico che il loro impegno contribuisca in modo significativo alla promozione dei valori di Sud Chiama Nord nel territorio. Buon lavoro a tutti i componenti del comitato.”