Movida sicura, i controlli del fine settimana nel centro storico

Il dispositivo interforze

CATANIA – Un servizio di controllo interforze è stato attuato nel fine settimana per garantire il regolare svolgimento della movida nel centro storico di Catania. Le attività hanno interessato le zone più frequentate, con particolare attenzione alle aree nei pressi di locali e luoghi di ritrovo.

I controlli interforze

Il dispositivo, coordinato da un ufficiale di pubblica sicurezza della Polizia di Stato, ha visto l’impiego di pattuglie della Polizia di Stato, unità del Battaglione Carabinieri Calabria, equipaggi della Guardia di Finanza, della Polizia Locale e dell’Esercito Italiano nell’ambito dell’operazione “Strade Sicure”. Il supporto operativo è stato garantito dalla Polizia Scientifica.

L’operazione, disciplinata con ordinanza del Questore di Catania, aveva l’obiettivo di prevenire comportamenti illeciti e garantire la sicurezza pubblica, con particolare attenzione alla movida serale e notturna. Sono stati istituiti presidi e posti di controllo in piazza Bellini, via Sangiuliano, via Landolina, via Coppola, via Teatro Massimo, via San Gaetano alla Grotta, via San Filomena, via Gemmellaro, piazza Università e piazza Stesicoro.

I numeri

Nel corso dell’attività, le pattuglie della Questura hanno identificato 235 persone, di cui 44 con precedenti penali, e controllato 85 veicoli. Le aree pedonali del centro sono state presidiate per impedire l’accesso di mezzi a due ruote, garantendo così la sicurezza dei pedoni.

La Polizia di Stato, insieme alla Polizia Locale – Reparto Annona, ha effettuato controlli su cinque pub nei pressi di piazza Bellini, frequentati da giovani. Sono stati elevati 12 verbali nei confronti dei titolari per violazioni relative all’occupazione abusiva di suolo pubblico, all’installazione di tende non autorizzate, alla mancata esposizione della tabella alcolemica e alla diffusione non autorizzata di musica.

In via Dusmet, un uomo di 32 anni è stato fermato e trovato in possesso di un coltello a serramanico. Il soggetto, già destinatario di un provvedimento di Dacur, è stato denunciato per porto abusivo di armi e inosservanza del provvedimento, oltre a essere destinatario di un ordine di allontanamento.

Le verifiche dei carabinieri

L’Arma dei Carabinieri ha impiegato equipaggi della Compagnia di Piazza Dante e del Nucleo Radiomobile di Catania. I controlli hanno riguardato piazza Federico di Svevia, piazza Currò, Largo Rosolino Pilo e zone limitrofe. Sono state controllate 117 persone e 27 veicoli, con tre denunce e sei sequestri di veicoli.

Sono state elevate 14 contravvenzioni al Codice della Strada per un totale di circa 14.700 euro e la decurtazione di 45 punti patente. Tra le sanzioni, il fermo amministrativo di un motociclo per guida senza casco e la sospensione della patente per uso del cellulare alla guida.

I Carabinieri hanno effettuato controlli con etilometro e drug-test nel centro storico. Un automobilista di 47 anni è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico di 0,97 g/l. Un altro conducente, risultato positivo al test antidroga, ha rifiutato ulteriori accertamenti ed è stato denunciato. Durante i controlli in Largo Rosolino Pilo, le pattuglie hanno effettuato verifiche su tre giovani per la ricerca di sostanze stupefacenti e armi, senza rilevare irregolarità.