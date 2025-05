Movida sicura a Catania: controlli interforze, sanzioni e sequestri

Il dispositivo della Questura nel centro cittadino

CATANIA – Anche questo fine settimana ha visto un’intensa attività di controllo interforze nel cuore della movida catanese, disposta dal Questore per garantire la sicurezza e il sereno svolgimento della vita notturna nel centro storico, particolarmente frequentato da cittadini e turisti.

La Questura ha coordinato un dispositivo che ha visto impegnate pattuglie della Polizia di Stato, del X Reparto Mobile, della Guardia di Finanza, della Polizia Locale e dell’Esercito Italiano (nell’ambito dell’operazione “Strade Sicure”), con il supporto della Polizia Scientifica. L’obiettivo primario è prevenire comportamenti illeciti che possano turbare l’ordine e la sicurezza pubblica, vigilando sulla movida serale e notturna e sulle iniziative organizzate nel centro storico.

Presidi e posti di controllo sono stati dislocati in punti nevralgici come piazza Bellini, via Sangiuliano, via Landolina, via Coppola, via Teatro Massimo, via San Gaetano alla Grotta, via S. Filomena, via Gemmellaro, piazza Università, piazza Stesicoro, piazza Manganelli e via Etnea.

I numeri dei controlli sulla movida a Catania

Complessivamente, nel corso della serata e della notte, le pattuglie hanno identificato 224 persone, di cui 63 con precedenti penali, e controllato 98 veicoli tra auto e moto.

Le pattuglie appiedate hanno presidiato le aree pedonali per impedire l’accesso di mezzi a due ruote, garantendo la sicurezza di pedoni e clienti delle attività commerciali, e hanno effettuato controlli su gruppi di giovani per prevenire e contrastare l’uso di droghe e l’abuso di alcolici.

Sul fronte del rispetto del Codice della Strada, sono state elevate 12 contravvenzioni, principalmente per mancanza di copertura assicurativa (con conseguente sequestro amministrativo dei mezzi) e per guida senza casco protettivo (con fermo amministrativo dei ciclomotori). Sono state inoltre contestate 13 infrazioni per sosta selvaggia in divieto di sosta e in area pedonale.

La lotta ai parcheggiatori abusivi

L’azione coordinata ha permesso di effettuare accertamenti anche su diverse attività commerciali. La Polizia Locale ha sanzionato il titolare di un ristorante di via Conte Ruggero con 6 sanzioni amministrative per un totale di circa 2.600 euro, mentre il Corpo Forestale della Regione Siciliana ha sequestrato 6,5 kg di prodotti alimentari non tracciati, applicando una sanzione di 1.500 euro.

Particolare attenzione è stata rivolta al fenomeno dei parcheggiatori abusivi. Cinque di loro, tutti recidivi e già noti alle forze dell’ordine, sono stati sanzionati in piazza Borsellino, via Dusmet e corso Sicilia.

Nei loro confronti sono state elevate sanzioni amministrative con il sequestro delle somme illecitamente guadagnate, per un totale di 114 euro. Per uno di essi, un 32enne, è scattata anche la denuncia all’Autorità Giudiziaria per inosservanza del Dacur che gli imponeva di non stazionare e frequentare la zona di via Dusmet.

L’attività dei Carabinieri

Anche l’Arma dei Carabinieri ha partecipato attivamente ai controlli con equipaggi della Compagnia di Piazza Dante e del Nucleo Radiomobile di Catania, dispiegando pattuglie dinamiche, militari a piedi e unità con etilometro e drug-test nelle aree di maggiore affluenza del centro storico, come Piazza Federico di Svevia, Piazza Currò, Largo Rosolino Pilo e zone limitrofe.

L’obiettivo è stato prevenire e contrastare la criminalità diffusa, lo spaccio di droga tra i giovani, i reati predatori e la guida in stato di alterazione, oltre a condotte irrispettose del decoro urbano come la sosta selvaggia.

In totale, i Carabinieri hanno identificato 108 persone e controllato 67 veicoli, di cui 12 sono stati sottoposti a sequestro/fermo amministrativo. Sono state elevate 24 contestazioni al Codice della Strada per un importo complessivo di circa 20 mila euro, con la decurtazione di 55 punti patente.

Le sanzioni hanno riguardato principalmente la guida con il cellulare, la guida senza casco, il passaggio con semaforo rosso, il mancato uso di cinture e sistemi di ritenuta per bambini e l’omessa revisione dei veicoli. Un automobilista è stato sanzionato con la sospensione della patente per guida con il cellulare, e 9 veicoli sono stati sequestrati per mancanza di assicurazione.

Un 23enne è stato sanzionato per guida senza patente, e sono state elevate sanzioni anche per alterazione delle caratteristiche costruttive dei mezzi e circolazione con veicolo già sequestrato.

Nell’ambito della prevenzione della guida sotto l’effetto di alcool e stupefacenti, sono stati effettuati controlli con etilometro su 17 conducenti, nessuno dei quali è risultato positivo. Due automobilisti sono stati sottoposti a drug-test, anch’essi con esito negativo.

Infine, durante un posto di controllo nei pressi di piazza Alcalà, un 43enne catanese è stato trovato in possesso di alcuni grammi di crack a seguito di perquisizione personale e veicolare, venendo segnalato alla locale Prefettura.