Movida sicura a Catania: controlli interforze nel weekend, sanzioni

I sequestri e il giro di vite sui parcheggiatori abusivi

CATANIA – Anche questo fine settimana, Catania è stata teatro di un’ampia operazione interforze, coordinata dalla Questura, per garantire la sicurezza e il sereno svolgimento della movida nel centro storico, in particolare nelle zone più frequentate da cittadini e turisti.

Il dispositivo ha visto impiegate pattuglie della Polizia di Stato, della Guardia di Finanza, della Polizia Locale e dell’Esercito Italiano (operazione “Strade Sicure”), con il supporto della Polizia Scientifica.

Identificate 225 persone e controllati 95 veicoli

L’obiettivo principale dei controlli, coordinati dalla Polizia di Stato, è stato prevenire comportamenti illeciti che possano turbare l’ordine e la sicurezza pubblica durante la movida serale e notturna, vigilando anche sulle iniziative organizzate nel centro storico, frequentato da molti giovani.

Le pattuglie hanno presidiato e effettuato posti di controllo in diverse aree centrali, tra cui piazza Bellini, via Sangiuliano, via Landolina, via Coppola, via Teatro Massimo, via San Gaetano alla Grotta, via Santa Filomena, via Gemmellaro, piazza Università, piazza Stesicoro, piazza Manganelli e via Etnea. Complessivamente, sono state identificate 225 persone, di cui 66 con precedenti penali, e controllati 95 veicoli, tra auto e moto.

Due quindicenni trovati con marijuana

Le pattuglie a piedi hanno vigilato sulle aree pedonali per impedire l’accesso di mezzi a due ruote e hanno effettuato controlli su gruppi di giovani per prevenire l’uso di droghe e l’abuso di alcolici.

In questo contesto, due quindicenni sono stati trovati in possesso di marijuana nei pressi della Villa Bellini e sono stati riaffidati ai genitori, oltre ad essere segnalati alla Prefettura.

L’azione congiunta di Polizia di Stato e Polizia Locale-Reparto Annona ha portato al controllo di due attività commerciali e alla sanzione del titolare di un pub di via Landolina per un totale di 2.223 euro. Le violazioni riscontrate includono l’occupazione abusiva del suolo pubblico, l’installazione abusiva di una tenda, la mancanza di licenza per la vendita di alcolici e l’utilizzo di un impianto elettrico-acustico senza la prescritta relazione di impatto acustico. Nessuna irregolarità è stata rilevata in un pub di Piazza Bellini.

Le violazioni del Codice della Strada

Per quanto riguarda il rispetto del Codice della Strada, sono stati elevati 13 verbali. In particolare, sono state accertate 4 infrazioni per mancanza di assicurazione (con sequestro dei veicoli) e 3 per guida senza casco (con fermo amministrativo dei ciclomotori). Inoltre, sono state contestate 6 infrazioni per sosta selvaggia in divieto di sosta e in area pedonale.

Particolare attenzione è stata rivolta ai parcheggiatori abusivi: ne sono stati sanzionati sei, con il sequestro di 106 euro illecitamente guadagnati. Un 35enne catanese è stato anche denunciato per violazione di un Daspo urbano, mentre un 26enne della provincia di Siracusa è stato deferito per inottemperanza al divieto di ritorno nel comune di Catania.

I controlli dei Carabinieri

Anche l’Arma dei Carabinieri ha svolto analoghi controlli, identificando 127 persone e controllando 64 veicoli, con 11 sequestri/fermi amministrativi e 20 contestazioni per violazioni del Codice della Strada (circa 27.000 euro di sanzioni e 48 punti patente decurtati).

Due automobilisti sono stati denunciati, uno per recidiva nella guida senza patente e una 31enne proveniente dalla provincia di Messina per guida in stato di ebbrezza (tasso alcolemico di 1,70 mg/l). Durante i controlli sono stati sequestrati 6 veicoli per mancanza di assicurazione e sanzionati 4 conducenti per guida senza patente.

Sono state elevate anche multe per mancata revisione, superamento del numero di passeggeri, guida senza casco e circolazione con veicoli sequestrati. I controlli con etilometro hanno riguardato 16 conducenti, e 3 sono stati sottoposti a drug-test con esito negativo.