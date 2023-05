Per il caso della Cardiochirurgia pediatrica di Taormina. Retroscena che coinvolge Chinnici

PALERMO – L’assessora alla Salute Giovanna Volo nel mirino di Sud chiama nord e del suo leader Cateno De Luca. I deputati che fanno riferimento all’ex sindaco di Messina, e oggi in corsa per la carica di primo cittadino a Taormina, stanno preparando una mozione di sfiducia contro Volo. Il ‘casus belli’ è la chiusura dell Cardiochirurgia pediatrica dell’ospedale San Vincenzo. Un tema finito al centro anche dell’ultima seduta dell’Ars.

“Volo inadeguata”

“Volo continua a mostrare inadeguatezza nello svolgere questo ruolo così delicato – dice De Luca illustrando i motivi della mozione di sfiducia -. Stamattina sono stato al San Vincenzo di Taormina, una visita istituzionale da candidato sindaco e deputato parlamentare per ascoltare medici e operatori sanitari. La notizia della chiusura della cardiochirurgia pediatrica è un duro colpo per il comprensorio jonico messinese, ma non solo. Le responsabilità dell’assessore Volo sono innegabili. Aveva garantito che sarebbe stata rinnovata la convenzione per altri quattro anni tra l’ospedale di Taormina ed il Bambin Gesù, tranne poi rimangiarsi tutto”

Il retroscena

A margine della vicenda, De Luca svela anche un retroscena politico che potrebeb addirittura anticipare la mozione di sfiducia. “Stanotte ho ricevuto un messaggio. Chi me lo ha inoltrato è sicuro che l’assessore Volo verrà sollevata dall’incarico per fare spazio a Catenina Chinnici, appena passata dal Pd a Forza Italia. Secondo bene informati, quella che potremmo definire ‘l’operazione Chinnici’ è coordinata da Angelino Alfano che vuole garanzie per il San Donato che si è aggiudicata la gestione del reparto a Palermo. Ovviamente – prosegue – non so quanto ci sia di vero in tutto questo, ma vi assicuro che da sindaco di Taormina una delle prime cose che farò è impedire la chiusura del reparto di Cardiochirurgia pediatrica”.