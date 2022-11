Angelino Alfano conquista la sanità: appalto da 8mln in Sicilia

Gestirà la cardiochirurgia infantile del Civico di Palermo. #ESCLUSIVA

PALERMO – Angelino Alfano conquista la cardiochirurgia infantile in Sicilia, aggiudicandosi, con il gruppo San Donato che presiede, un appalto da 8,5milioni per la gestione della cardiochirurgia infantile al Civico di Palermo. Il nome di Alfano è passato sotto traccia perché l’ex ministro dell’Interno era assente durante la firma del contratto. Al suo posto c’era il vice e Alfano non compariva neanche nel comunicato ufficiale.

Potere, prestigio e sanità

Il gruppo San Donato è il più importante in Italia, ha coniugato le eccellenze della sanità con nomi importanti, gestisce ben 18 ospedali. Hanno acquisito – dopo una disgrazia – le strutture sanitarie di Antonino Ligresti, fratello di Salvatore, paternese come il vicepresidente del Senato Ignazio La Russa. Tra i componenti del Cda c’è stato anche Roberto Maroni. Nulla di segreto, il San Donato ha scavato la via del successo puntando sui reparti di eccellenza, creando un asset nazionale di peso nel settore della cardichirurgia infantile.

Ed è qui che si innesta il maxi appalto siciliano.

Il contratto

A firmare il contratto c’erano tutti tranne Angelino Alfano, dicevamo. Presenti, invece, il presidente della Regione Renato Schifani, il direttore del Civico Roberto Colletti e l’Ad del gruppo San Donato Sara Mariani. Per il gruppo San Donato era presente il vicepresidente Kamel Ghribi: è prevista la gestione, per tre anni, con un rinnovo di 24 mesi, “del servizio di assistenza medica, infermieristica e consulenza medica specialistica alla nuova Unità operativa complessa di Cardiochirurgia pediatrica dell’Arnas Civico-Di Cristina-Benfratelli”.

L’organizzazione

A guidare la nuova Unità operativa complessa, che dovrebbe entrare in funzione entro la metà del 2023, sarà Alessandro Giamberti, già allievo del professore Carlo Marcelletti. «Metteremo in campo tutto l’impegno possibile e tutta la nostra esperienza – ha sottolineato – così come già avvenuto in America del Sud, in varie parti d’Europa e in Africa. Riteniamo che saremo in grado di farlo anche qua a Palermo. Non sarà facile, ma sono assolutamente convinto che ci riusciremo». Così come previsto dal bando, il San Donato avrà il compito di fornire una propria équipe medico-infermieristica “di altissima professionalità”, che formerà le figure mediche, tecniche e infermieristiche dell’Arnas, che poi dovranno subentrare nel reparto e saranno a carico della struttura ospedaliera. CONTINUA