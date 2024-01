Dall’impresa funebre alla rivendita di caffè, maxi sequestro a Palermo

La polizia ha eseguito il provvedimento nei confronti di Francesco Di Filippo

PALERMO – Maxi sequestro a Palermo. La polizia di Stato ha eseguito un provvedimento nei confronti di Francesco Di Filippo, 45 anni, indagato nell’operazione New Connection del 2019 che colpì il mandamento mafioso di Passo di Rigano e la famiglia degli Inzerillo.

Valore stimato di circa 700 mila euro

Il sequestro beni è costituito da una comunità alloggio per anziani, un’impresa funebre, un’attività commerciale di rivendita di caffè, un veicolo commerciale, una porzione di villa bifamiliare nel comune di Carini, un fuoribordo e 19 rapporti finanziari, per un valore stimato di circa 700.000 euro.

Di Filippo è stato condannato a dieci anni e otto mesi con sentenza emessa dal gup di Palermo nel giugno 2021 con l’accusa di associazione per delinquere di stampo mafioso ed estorsione aggravata. L’uomo è stato coinvolto anche nell’inchiesta “Padronanza” del 2020, condotta sempre dalla polizia, nell’ambito del mandamento mafioso della Noce e in particolare della famiglia mafiosa di Cruillas. La pena è stata confermata in appello lo scorso 20 febbraio.