“Multiservizi centrale per la città, servono nuove assunzioni”

L'intervento dei consiglieri autonomisti

CATANIA – “Il dibattito tenutosi il 14 ottobre 2025 in Consiglio Comunale in merito al futuro di Multiservizi suscita molteplici spunti di riflessione. Il Mpa sottolinea con forza l’importanza di una rinnovata attenzione nei confronti di una società partecipata che svolga servizi fondamentali e insostituibili per la vivibilità del Comune di Catania”. Lo dichiarano i componenti del gruppo consiliare Mpa-Grande Catania al consiglio comunale di Catania.

“E’ opportuno che, al più presto, si provveda alla stipula del nuovo contratto di servizio per tutelare il futuro dei lavoratori e non disperdere le professionalità presenti in azienda. E’ altresì opportuno che la società prosegua in un percorso di efficienza e valorizzazione delle risorse umane, anche tramite l’assunzione di nuova forza lavoro e – come suggerito correttamente dal Sindaco – da percorsi di pre-pensionamento” scrivono.

“In questo quadro di valorizzazione della società – aggiungono – di centralità e insostituibilità della stessa nella fondamentale attività di erogazione dei servizi di pulizia, giardinaggio e custodia, manutenzione strade occorre tuttavia che vengano evitati alcuni errori commessi nel recente passato. La necessità di assumere nuovi operai – in una situazione in cui i fondi sono necessariamente limitati – mal si concilia infatti con progressioni verticali per individuare nuovi quadri e occorre anche evitare che alcuni dipendenti mantengano il loro posto in Azienda nonostante abbiano già raggiunto l’età pensionabile (con il conseguente aggravio per le casse aziendali). Nuove forze umane, nuovi mezzi, nuove risorse.

Bisogna garantire una ripartenza dell’azienda, un futuro sicuro e nuove prospettive di crescita”.