 Pescara, muore a 15 anni mentre gioca a tennis
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Muore a 15 anni mentre gioca a tennis

INCIDENTE SUL LAVORO
La tragedia
PESCARA
di
1 min di lettura

PESCARA- Un ragazzo di 15 anni è morto dopo essere andato in arresto cardiaco mentre giocava a tennis. L’episodio è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri in una struttura sportiva di San Giovanni Teatino, in località Sambuceto, nell’area metropolitana Pescara Chieti.

 Stando alle prime informazioni, il giovane si è improvvisamente accasciato a terra.

E’ stato subito assistito dai presenti, anche con l’utilizzo del defibrillatore automatico. Poi l’arrivo del 118, intervenuto con ambulanza e automedica. Il giovane è stato trasportato al pronto soccorso di Pescara, dove poco dopo è morto.

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI