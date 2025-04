Da tempo lottava contro un male incurabile. Lascia la compagna e un figlio di pochi mesi

RACALE (LECCE) – È morto a 44 anni il consigliere regionale pugliese del Partito democratico Donato Metallo, che da tempo lottava contro un male incurabile.

Metallo era stato anche sindaco del comune di Racale, in provincia di Lecce, dal 2012 al 2020. Alle regionali di cinque anni fa aveva ottenuto quasi 17mila voti ed era risultato il primo degli eletti a Lecce nelle liste dem.

Lo scorso gennaio lasciò, proprio a causa della malattia, la presidenza della VI commissione Lavoro. A luglio tornò in aula per votare la legge contro l’omobitransfobia di cui è stato il primo firmatario con Francesco Paolicelli.

Lascia la compagna Alessandra e il figlio di pochi mesi.

Il ricordo di Elly Schlein

“Ci sono persone che fanno politica e ci sono persone che la politica la incarnano, la rendono viva, vicina alle persone, la rendono profonda e utile: questo era Donato Metallo, consigliere regionale del Partito Democratico in Puglia, spentosi a 44 anni”, ha scritto la segretaria del Pd, Elly Schlein.

“Voglio esprimere a nome mio personale e di tutta la comunità dem il profondo dolore che la sua scomparsa ci lascia. Oggi tutti ricordano il suo sorriso, la sua disponibilità e le sue battaglie: quella per la legge contro l’omotransfobia, quella per donare parrucche alle donne malate di cancro, per citarne solo due. Ma il suo è stato un impegno a tutto campo. Grazie, Donato, per tutto ciò che hai fatto e per aver incarnato la politica nel suo significato più alto”.

Leggi le news dall’Italia e dal mondo.