Muore in cella boss legato a Messina Denaro: disposta l’autopsia

Gli inquirenti non escludono alcuna ipotesi

AVEVA 50 ANNI

PALERMO – È stato trovato morto nella sua cella nel carcere di massima sicurezza di Sulmona, Rosario Scalia, 50 anni, ritenuto molto vicino al boss Matteo Messina Denaro. Il ritrovamento risale alla sera del 24 dicembre da parte della polizia penitenziaria. Secondo le prime informazioni, il decesso sarebbe avvenuto per cause naturali.

Da quanto si apprende, il detenuto era in sovrappeso ed era stato sottoposto a un intervento chirurgico all’anca alcune settimane fa. Sulla vicenda è stata disposta l’autopsia: gli inquirenti non escludono alcuna ipotesi.