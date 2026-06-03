L'uomo era andato in escandescenze

SANTA MARIA DI LICODIA (CATANIA) – Una tragedia si è consumata all’interno di un’abitazione di Santa Maria di Licodia, nel Catanese. Un uomo di 37 anni è morto dopo aver riportato gravissime ferite che gli hanno provocato una massiccia perdita di sangue. Inutili i tentativi dei medici di salvargli la vita.

Secondo le prime informazioni, il 37enne avrebbe avuto un violento momento di agitazione all’interno della propria casa. Durante quei concitati istanti avrebbe mandato in frantumi alcuni vetri procurandosi lesioni particolarmente profonde.

La corsa disperata in ospedale

L’allarme è scattato immediatamente e sul posto sono intervenuti i sanitari del 118. Le condizioni dell’uomo sono apparse subito molto gravi a causa della forte emorragia provocata dalle ferite riportate.

I soccorritori lo hanno trasferito d’urgenza all’Ospedale Santissimo Salvatore di Paternò, dove i medici hanno tentato ogni possibile manovra per stabilizzarlo.

Muore dissanguato, indagini sulle ultime ore

Nonostante gli sforzi del personale sanitario, la perdita di sangue si è rivelata fatale e il 37enne è deceduto poco dopo il ricovero.

Da quanto emerso nelle prime fasi dell’accertamento, l’uomo avrebbe sofferto di alcuni disagi psicologici. Saranno comunque le indagini a chiarire con precisione la dinamica dell’accaduto. Sul caso stanno lavorando i carabinieri della compagnia di Paternò, coordinati dalla Procura di Catania.