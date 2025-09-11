La bara del figlio entra in chiesa, colto da malore si accascia e muore

La figlia: "Credo sia morto di crepacuore"

Un doppio lutto ha colpito a distanza di poche ore una famiglia residente a Teesside, nel nord-est dell’Inghilterra.

Norman White, 61 anni, è crollato davanti alla bara del figlio 41enne, David Beilicki, proprio mentre il feretro varcava l’ingresso della cappella di San Bede, al crematorio cittadino.

Un malore improvviso lo ha strappato alla vita in un istante, sotto gli occhi attoniti dei presenti. I soccorsi sono stati immediati, ma inutili. L’uomo è spirato poco dopo in ospedale.

Secondo le testimonianze, la cerimonia funebre si è interrotta bruscamente, tra le urla e lo sgomento dei parenti. Gli operatori sanitari hanno tentato disperatamente di rianimarlo, senza riuscirci.

Muore durante il funerale del figlio: “Infarto fulminante”

La notizia della morte di Norman White, avvenuta a causa di quello che appare come un infarto fulminante, ha sconvolto l’intera comunità di Teesside, rimasta senza parole di fronte a una tragedia che va al di là di ogni immaginazione.

Lo scorso 31 luglio David Beilicki era stato trovato senza vita nell’abitazione di alcuni parenti. L’uomo lottava da tempo contro la tossicodipendenza. Il dolore per la sua prematura scomparsa fu reso ancora più insopportabile da una crudele coincidenza.

Dieci anni prima, nello stesso giorno, la famiglia aveva perso due gemellini che erano nati morti. La scelta della data delle esequie, segnata dalla prudenza e dalla paura di nuove ferite, ha avuto un epilogo ancor più devastante.

La figlia: “Quello che è successo sembra un film”

A dare voce al dolore della famiglia è stata Chantelle, sorella di David, che ha raccontato la sequenza drammatica. “Quello che è successo sembra un film, una tragedia che nessuno può immaginare”, ha detto ai tabloid.

Durante la funzione, ha notato l’assenza del padre e ha chiesto: “Dov’è papà?”. Pochi istanti dopo le è stato riferito che era collassato davanti all’ingresso della cappella. “David aveva un cuore grande come l’oceano. Ci manca immensamente. I miei bambini sono devastati. La casa non è più la stessa senza di lui”, ha confessato.

Riguardo a Norman ha aggiunto: “Non aveva mai avuto problemi cardiaci. Credo sia morto di crepacuore. Vedere la famiglia riunita per seppellire David dev’essere stato troppo per lui”.

Muore durante il funerale del figlio, chi era Norman White

Norman White era un uomo riservato, ma conosciuto e rispettato a Teesside. Padre di sette figli, era considerato una figura di riferimento nel quartiere.

Appassionato di sport, aveva dedicato gran parte della sua vita alla boxe, allenando gratuitamente giovani atleti della comunità e diventando per molti ragazzi un punto di riferimento silenzioso ma fondamentale. “Era mio padre e lo idolatravo”, ha concluso la figlia.

