Musica e inclusione, ecco “MusicArte per il sociale”

La rassegna si svolgerà il prossimo autunno

CATANIA – Musica e sociale ancora unite per una serata di gala e inclusione. La rassegna “MusicArte per il sociale” si svolgerà il prossimo autunno. E sarà presentata con una conferenza stampa sabato 2 agosto alle ore 11 all’Hotel Nettuno di Catania (in viale Ruggero di Lauria 121).

“MusicArte per il sociale”

L’evento vedrà la presenza del mondo delle associazioni e della società civile ma saranno presenti anche tanti volti noti del mondo dello spettacolo come l’attore cinematografico, televisivo, teatrale Stefano Masciarelli, la cantante catanese Ludovica Leotta e l’attore e presentatore siciliano Sandro Vergato.