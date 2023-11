Musicisti e maestranze in sciopero, salta l’avvio della stagione alla Foss

Ne fa le spese il concerto del maestro Barry Douglas

PALERMO – Il concerto del maestro Barry Douglas, che avrebbe dovuto aprire la stagione concertistica dell’Orchestra Sinfonica Siciliana, in programma domani, alle 21, è stato annullato perché i lavoratori hanno aderito allo sciopero indetto a livello nazionale per il rinnovo del contratto del comparto delle fondazioni liriche sinfoniche.

L’annuncio dei sindacati

Le segreterie regionali siciliane Slc Cgil, Fistel Cisl, Uilcom Uil e FIals Cisal hanno infatti deciso di aderire allo sciopero nazionale indetto dalle medesime sigle sindacali. Le lavoratrici e i lavoratori della Fondazione orchestra sinfonica siciliana (Foss) aderiranno così allo sciopero indetto dalle segreterie nazionali, legato allo stallo della trattativa per il rinnovo del Ccnl, astenendosi dal lavoro il 10 novembre, in occasione della inaugurazione della stagione concertistica 2023/2024. “Il contratto nazionale di categoria è fermo, nella parte economica , dal 2003 e non ha avuto nessuna forma di adeguamento rispetto alla crescente inflazione (calcolata intorno al 37%) adeguamenti che invece molte altre categorie hanno ottenuto”, spiegano i sindacati, che “accolgono con grande soddisfazione il ripristino, anche incrementato, delle poste messe in bilancio dalla Regione per la Fondazione orchestra sinfonica siciliana, prerogativa indispensabile per affrontare e risolvere l’annoso problema del dilagante precariato e del rinnovo della contrattazione di secondo livello; con la nuova governance è inoltre in corso un confronto continuo volto al superamento di tante altre criticità legate al settore tecnico-amministrativo”.

Il concerto del maestro Barry Douglas

“Pur comprendendo la posizione delle sigle sindacali -spiega il sovrintendente Andrea Peria Giaconia – impegnate in una dialettica di livello nazionale e che non riguarda nello specifico la situazione dell’Orchestra Sinfonica Siciliana, siamo, nostro malgrado, costretti a comunicare al pubblico, ai nostri abbonati che il concerto previsto per domani alle 21, non si terrà. Resta comunque confermato il concerto pomeridiano di sabato 11 alle 17,30, con la partecipazione del Maestro Barry Douglas e il programma musicale previsto”. Il concerto annullato sarà recuperato in data da definire ma gli abbonati potranno richiedere il rimborso della quota parte al botteghino del Politeama.