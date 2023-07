Mussomeli e Confapi lanciano l’acceleratore digitale di imprese

Il 7 luglio la presentazione del progetto Pensiamo a sud

MUSSOMELI – “Mussomeli ormai famosa nel mondo per la vendita delle case a un euro, attuativa della riuscita strategia volta ad attrarre abitanti in aree segnate dallo spopolamento, è ora pronta a compiere un importante passo in avanti per promuovere la nascita di distretti produttivi nel settore enogastronomico-agroalimentare e turistico-culturale delle aree interne della Sicilia” dichiara la Presidente della Confederazione delle Piccole e Medie Industrie Private siciliana (Confapi Sicilia), Dhebora Mirabelli.

“In questo ambizioso percorso volto a fornire opportunità e scelte ai giovani che hanno voglia di restare e valorizzare risorse del territorio, Confapi Sicilia affianca l’amministrazione per fornire una leva importante per sostenere le start up con percorsi altamente performanti di mentorship e un network regionale e nazionale in grado di attrarre investitori e “business angel” di notoria fama e successo; come Oscar Farinetti fondatore di Eataly, Emanuele Preve CFO di Riso Gallo, Matteo Torchio e Pierantonio Invernizzi di Inalpi, Christian Brienza HR del Gruppo Irritec, Annalisa Spadola di Caffe’ Moak e moltissimi altri”.

“Un’iniziativa realizzata nell’ambito del progetto denominato Mussomeli officina socioculturale, vincitore del bando attuativo del piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate della Presidenza del Consiglio dei Ministri.” – precisa il sindaco Giuseppe Catania, “Siamo orgogliosi di fornire servizi completamente gratuiti e altamente specializzati in formato digitale e con innovativi strumenti tecnologici finalizzati a valorizzare e capitalizzare le nostre ricchezze più preziose: i giovani, le tradizioni e il nostro patrimonio artistico-culturale unico al modo per bellezza e storia”.

Una partnership vincente tra il Comune e l’Associazione datoriale che può contare su una squadra di PMI e liberi professionisti esperti di comunicazione, servizi digitali, finanza agevolata, internazionalizzazione e fiscalità estera, consulenza legale e di marketing territoriale e strategico, collocamento e formazione. La squadra è coordinata dalla società di comunicazione PassioneSicilia Srls che ha realizzato il portale “Pensiamo A Sud” e progettato la web app “Progettiamo A Sud” volta a raccogliere idee di impresa e mettere in relazione giovani talenti di Mussomeli e della provincia di Caltanisetta con i grandi protagonisti dell’economia e dello sviluppo locale del paese.

Collabora attivamente all’attuazione del progetto l’Agenzia del lavoro di fama nazionale Openjobmetis che con Confapi Sicilia grazie da un’intesa sono responsabili dello sportello “Trova Lavoro”. Accanto a quest’ultimo gli sportelli “Crea Impresa” ed “Sos Violenza” dedicato al rafforzamento dell’empowerment delle donne vittime di violenza sia domestica sia sui luoghi di lavoro.

L’evento di lancio presso la sala della Scuderia del Castello Manfredonico di Mussomeli, con inizio alle ore 9:00, sarà presentato dal Presidente di Confapi Sicilia, Dhebora Mirabelli, insieme al Sindaco del Comune di Mussomeli, Giuseppe Catania, al Presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana, Gaetano Galvagno e al Presidente della Commissione Attività Produttive ARS, Gaspare Vitrano. Ospiti d’onore, il Presidente di Confapi Nazionale, Cristian Camisa, Francesco Tilli, Senior Advisor del Presidente SIMEST, il Senatore Raoul Russo e il Senatore Luca De Carlo. L’evento sarà arricchito con le testimonianze di imprenditori di successo, Paolo Uberti, Presidente Unionalimentari Nazionale, Roberto Del Cin, Presidente Turismo e cultura nazionale di Confapi, Rosario Rasizza, CEO di Openjobmetis, Christian Brienza, HR del gruppo Irritec che fornirà dei consigli su come sostenere un colloquio di lavoro, e con la partecipazione straordinaria di Oscar Farinetti, Fondatore Eataly, amante delle tradizioni enogastronomiche regionali ed esperto nella valorizzazione dei prodotti locali, e molti altri.