Mutui aziende agricole, l’appello di Sammartino e la risposta delle banche

Il vicepresidente della Regione rinnova l'appello per una moratoria

In un momento di grave crisi del settore agroalimentare, legato anche alla siccità persistente, il vicepresidente della Regione, Luca Sammartino, rinnova l’appello agli istituti di credito affinché mettano in campo una moratoria sui mutui per le imprese agricole siciliane.

L’impegno di Intesa San Paolo

Proprio ieri Intesa San Paolo si era fatta viva, offrendo un pacchetto di misure in sostegno delle aziende agroalimentari. In particolare, la direzione Agribusiness della banca ha parlato della sospensione fino a 12 mesi della quota capitale dei mutui e una serie di finanziamenti agevolati. Intervento peraltro apprezzato pubblicamente da Sammartino che chiede uno “slancio di generosità per dare una risposta di sistema a una crisi senza precedenti, tutelando centinaia di famiglie e rilanciando un comparto che rappresenta un vero e proprio fiore all’occhiello dell’economia della nostra regione”.

L’intervento di Unicredit

E a stretto giro arriva anche la nota di Unicredit che ha prorogato al 30 giugno 2024 il termine per presentare le domande di sospensione del pagamento delle rate di mutui. La misura, già attiva da dicembre 2023 rientra in un pacchetto di “interventi straordinari di sostegno alle aziende agricole clienti titolari di mutui chirografari o ipotecari, con sede legale/operativa in Sicilia, per i danni causati alle produzioni agricole da ondate di calore, incendi e siccità, ovvero a immobili distrutti o inagibili o danneggiati anche parzialmente, o alla gestione di attività di natura commerciale ed economica”. La Banca mette inoltre a disposizione il “Pacchetto nuovo credito alle imprese”, con linea di finanziamenti chirografari/ipotecari a condizioni agevolate in favore delle aziende agricole clienti con sede legale/operativa nella regione Sicilia.