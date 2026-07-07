La rassegna teatrale si concluderà l'8 agosto

Prosegue il cartellone del Mythos Troina Festival 2026. Venerdì 10 luglio alle 20.30 all’Anfiteatro della Radura, andrà in scena “Elena” di Euripide, con la regia di Nicasio Anzelmo. Protagonisti Anna Teresa Rossini, Silvia Siravo, Ruben Rigillo, Alessandro D’Ambrosi e Alessandro Parise. Completano il cast Anna Lisa Amodio, Chiara Barbagallo ed Emilio Lumastro.

Dieci prime nazionali al Mythos Troina Festival

Il Mythos Troina Festival, che si concluderà l’8 agosto, porterà in scena dieci prime nazionali e grandi interpreti del teatro italiano. Il secondo appuntamento della rassegna diretta da Luigi Tabita propone una rilettura di una delle tragedie più sorprendenti di Euripide, capace di ribaltare il mito tradizionale di Elena di Troia. La donna ritenuta responsabile della guerra diventa così una figura innocente e fedele, mentre il conflitto nasce da un’illusione, da un fantasma costruito dagli dèi, in un continuo intreccio tra verità e apparenza.

“Elena” di Euripide, la nota del regista

Nelle note di regia Nicasio Anzelmo scrive: “Tra tutte le tragedie euripidee, quella dedicata a Elena è la più trasgressiva e innovativa: rovescia il mito di Elena. Euripide mette in scena la personificazione della traditrice per eccellenza e ne fa una donna ideale, fedele a Menelao e madre piena di rimpianti per aver abbandonato la figlia Ermione”.

“Spogliata dal mito e dalla tradizione – si legge – la vera Elena per Euripide è stata condotta per volere degli dèi in Egitto, dove protetta dal re Proteo è rimasta fedele al marito, mentre a Troia, con Paride, vive un fantasma, fabbricato d’aria, in tutto e per tutto identico ad Elena. Euripide si diverte a complicare la trama, già di per sé sorprendente nell’incostante oscillazione delle responsabilità divine e umane, creando un crescendo di situazioni al limite del surreale”.

Mythos Troina Festival, produzione e info

Le musiche originali sono di Giovanni Zappalorto, scene e costumi di Vincenzo Lamendola, movimenti coreografici di Barbara Cacciato. Lo spettacolo è prodotto dall’Associazione Città Teatro. Maggiori informazioni sul sito ufficiale della rassegna.

Il Mythos Troina Festival, rassegna teatrale sul mito classico e contemporaneo, riconosciuta dal Ministero della Cultura, è patrocinato dall’INDA (Istituto Nazionale del Dramma Antico) ed è organizzato dal Comune di Troina (Enna).

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