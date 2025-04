I carabinieri indagano per cercare l'autore della violenza

NAPOLI – Una lite per il parcheggio e poi le martellate. Ad avere la peggio un 34enne che è stato picchiato e colpito a martellate a Napoli.

L’uomo è rimasto ferito gravemente ed è stato trasportato al Pronto Soccorso dell’Ospedale San Paolo di Fuorigrotta con un trauma cranico con frattura.

Il personale sanitario, dopo le cure mediche necessarie, gli ha dato una prognosi di 40 giorni per la guarigione.

La dinamica e la violenza

Secondo le prime ricostruzioni, l’aggressione sarebbe avvenuta questa notte, giovedì 10 aprile 2025, in via Russolillo a Pianura, quartiere dell’area nord ovest di Napoli.

La lite sarebbe avvenuta per un parcheggio in via Russolillo, il 34enne sarebbe stato colpito con un martello da uno sconosciuto. Indagini in corso per ricostruire i dettagli della vicenda e rintracciare il responsabile. Sulla vicenda indagano i carabinieri della stazione di Bagnoli che sono intervenuti nel pronto soccorso.

