Il bimbo sottoposto a trapianto con un cuore danneggiato

NAPOLI – È morto il piccolo Domenico, il bambino di due anni e mezzo che due mesi fa è stato sottoposto al trapianto di un cuore danneggiato. Lo rende noto l’avvocato della famiglia, Francesco Petruzzi.

L’ultimo saluto

In mattinata il cardinale Mimmo Battaglia, arcivescovo di Napoli, si era recato in ospedale in preghiera al fianco della madre somministrando al bambino l’estrema unzione.

Il comunicato dell’ospedale

“Con profondo dolore l’Azienda Ospedaliera dei Colli comunica che questa mattina, sabato 21 febbraio 2026, il piccolo paziente sottoposto a trapianto in data 23 dicembre 2025 è deceduto a seguito di un improvviso e irreversibile peggioramento delle condizioni cliniche”. Così in una nota l’Azienda ospedaliera dei Colli, di cui fa parte l’ospedale Monaldi. “La Direzione Strategica, insieme a tutti i professionisti sanitari e non, esprime il più sentito cordoglio e si stringe con rispetto e commossa partecipazione alla famiglia in questo momento di immenso dolore”, conclude la nota.