In caserma ha anche picchiato un carabiniere

Lei aveva deciso di mettere fine alla relazione, lui non era d’accordo quindi ha deciso di minacciare gli ex suoceri che ospitavano l’ex moglie. Durante le minacce, però, è stato sorpreso dai carabinieri che l’hanno portato in caserma. Una volta in caserma la rabbia non si era placata, per questo l’uomo ha aggredito un carabiniere che è rimasto ferito. Per questo un 50enne è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e atti persecutori, ma dovrà rispondere anche di resistenza a pubblico ufficiale.

L’episodio si è verificato nella notte tra venerdì 22 e sabato 23 marzo, nella zona del Rione Lieti a Capodimonte, nella città di Napoli. Sul posto sono arrivati i carabinieri della stazione di Capodimonte insieme ai militari del nucleo radiomobile. Era stata segnalata la presenza di un uomo in strada che si agitava e sbraitava nei confronti di due persone anziane. I carabinieri arrivati sul posto hanno ricostruito la vicenda. L’uomo, un 50enne, stava minacciando i genitori della propria ex moglie. Non accettava la fine della relazione ed ora toccava ai suoi ex suoceri “colpevoli” di aver offerto rifugio alla figlia. I militari hanno quindi accompagnato in caserma i tre.

Mentre le vittime stavano sporgendo denuncia-querela, il 50enne ha aggredito uno dei carabinieri che è caduto a terra. Successivamente, è avvenuto l’arresto del 50enne.