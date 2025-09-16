Scoperto dai carabinieri

SANT’ANTONIO ABATE (NAPOLI) – Un digestivo decisamente sui generis, quello trovato in un blitz dei carabinieri nell’abitazione di un ragazzo di 24 anni di Sant’Antonio Abate, nel Napoletano. I militari, durante la perquisizione, hanno trovato 126 grammi di marijuana, circa mille euro in banconote di vario taglio e tutto il materiale necessario per confezionamento delle dosi ma la scoperta più curiosa è arrivata dal salone.

Liquore alla marijuana

All’interno di una scatola erano custodite circa cinquanta di bottigline di vetro con all’interno un liquido verde dall’aroma pungente. Si trattava di liquore alla marijuana, un infuso realizzato in maniera artigianale (e per questo potenzialmente pericoloso). Il 24enne è stato arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio. Per lui i domiciliari.