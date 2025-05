Trovato un cadavere in via Pinocchio, la donna ferita in via Pinocchio

NAPOLI – I carabinieri non escludono l’ipotesi di omicidio-tentato suicidio nelle indagini scattate questa notte sul ritrovamento di una donna gravemente ferita in un’auto, a Napoli, e la morte, a colpi d’arma da fuoco, sempre in città, di un’altra donna, il cui cadavere è stato rinvenuto a terra, poco lontano dal luogo da dove si trovava la donna ancora viva. La prima, una 31enne, è stata è stata trovata in via don Luigi Sturzo e adesso è ricoverata in condizioni critiche nell’ospedale del Mare del quartiere Ponticelli. L’altra, una 34enne, invece è stata trovata senza vita in via Pinocchio.

