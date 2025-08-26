 Nas Catania, sequestrati 4.500 prodotti cosmetici non sicuri
Nas Catania, sequestrati 4.500 prodotti cosmetici non sicuri

Dopo i controlli in un negozio, la titolare è stata segnalata alla Procura
CARABINIERI
di
CATANIA – Carabinieri del Nas di Catania hanno sequestrato, in un ingrosso dell’hinterland etneo, circa 4.500 confezioni di cosmetici, principalmente creme viso, privi di ogni certificazione che ne attesta la loro sicurezza.

Durante i controlli sono stati anche riscontrate carenze riguardanti la sicurezza negli ambienti di lavoro, come la mancanza di estintori e del certificato di prevenzione incendi nonostante nei locali ci fosse un’ingente quantità di liquidi infiammabili.

La titolare è stata segnalata alla Procura e l’attività è stata sospesa sino all’ottenimento della documentazione antincendio e della sicurezza negli ambienti di lavoro.

