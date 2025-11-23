Nasce il Gruppo “Grande Sicilia” al Consiglio di Palagonia

Sono tre i consiglieri che hanno ufficializzato l'adesione

PALAGONIA (CATANIA) – Al Consiglio comunale di Palagonia si costituisce ufficialmente il Gruppo consiliare “Grande Sicilia”, formato dalla Consigliera Nolfo, dal Consigliere Fazzino e dal Consigliere Blandini. La nuova formazione sceglie di radicarsi nell’esperienza politica guidata dal Leader Raffaele Lombardo e nell’azione istituzionale dell’On. Giuseppe Lombardo, punti di riferimento regionali per il movimento.

Il nuovo gruppo si riconosce nei principi fondativi di “Grande Sicilia”, una realtà che pone al centro il radicamento nei territori, la tutela delle comunità locali, la valorizzazione delle identità culturali e linguistiche e la promozione di un modello di sviluppo che restituisca alla Sicilia un ruolo da protagonista nelle proprie scelte.

L’obiettivo della nuova articolazione consiliare è rendere più chiara e riconoscibile, all’interno dell’aula, una sensibilità politica orientata al benessere della città di Palagonia, alla difesa delle sue comunità e alla messa in valore del patrimonio sociale, culturale ed economico del territorio.

Il Gruppo “Grande Sicilia” conferma un approccio improntato alla collaborazione istituzionale e al dialogo costruttivo con tutte le forze presenti in Consiglio. Una linea che punta al confronto, al rispetto reciproco e alla condivisione di iniziative utili a dare risposte concrete ai cittadini e a sostenere uno sviluppo armonico della comunità palagonese.

La nascita del nuovo Gruppo consiliare segna un passo significativo per la vita politica locale e intende rafforzare il ruolo del Consiglio comunale, offrendo ai cittadini una rappresentanza ancora più chiara e coerente. I Consiglieri Nolfo, Fazzino e Blandini esprimono infine la loro volontà di svolgere un lavoro incisivo e trasparente, mettendo le proprie energie al servizio della città.

Il commissario Cittadino di Grande Sicilia di Palagonia, Salvo Filetti esprime “soddisfazione per la nascita del gruppo consiliare che è segno del buon radicamento che il movimento sta assumendo a Palagonia, così come negli altri comuni della della provincia di Catania”.