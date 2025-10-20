Nasce il Centro studi Gaetano Basile per valorizzare la cultura siciliana

Appuntamento il 23 ottobre

PALERMO – Giovedì 23 ottobre, alle 17, nella Sala Lanza dell’Orto Botanico di Palermo, sarà presentato il Centro Studi Gaetano Basile, una nuova realtà dedicata alla valorizzazione della cultura e delle tradizioni popolari siciliane.

Il momento centrale dell’incontro sarà un dialogo vivace e ironico tra Gaetano Basile, Mario Azzolini e Sergio Vespertino, tre voci diverse ma unite dallo stesso amore per la Sicilia. Tra ricordi e aneddoti, racconteranno la cultura popolare come espressione viva di identità e appartenenza.

A introdurre la presentazione sarà Maria Sabrina Leone, socia fondatrice e segretario del Centro Studi, che illustrerà finalità e prime iniziative dell’associazione. Con lei Mario Azzolini, giornalista e presidente del Centro Studi, che porterà il suo sguardo di attento osservatore della realtà culturale siciliana.

Il Centro Studi nasce per custodire e diffondere la straordinaria eredità di Gaetano Basile, divulgatore, autore e voce simbolo della Sicilia più autentica. Nei prossimi mesi promuoverà incontri, attività di ricerca e iniziative pubbliche dedicate alla cultura e alla memoria popolare dell’isola. L’incontro è aperto al pubblico e rappresenta il primo appuntamento ufficiale del Centro Studi.