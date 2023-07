Nasce il dominio digitale: multe e comunicazioni via Pec

Si chiama Inad e sarà consultabile da tutti

I cittadini posso finalmente dire che hanno una “casa virtuale”. Chiunque vorrà potrà avere un domicilio digitale dove ricevere tutte le comunicazioni. Si chiama Inad (Indice Nazionale dei Domicili Digitali), e da oggi, sarà consultabile da tutti. In pratica si tratta di un elenco di indirizzi digitali da utilizzare per ricevere le comunicazioni della Pubblica amministrazione, comprese le multe.

Come iscriversi

L’iscrizione a Inad è volontaria, per farla basta dotarsi di una casella Pec personale. Per iscriversi si potrà utilizzare lo Spid, Cie o Cns, i cittadini possono collegarsi al sito www.domiciliodigitale.gov.it e seguire la procedura indicata per l’elezione del domicilio digitale associato alla propria casella Pec.

Quali sono i vantaggi di Inad

Grazie a Inad, tutte le comunicazioni della Pubblica Amministrazione con valore legale, come rimborsi fiscali e detrazioni d’imposta, accertamenti, verbali di sanzioni amministrative, e così via, vengono inviate direttamente nella casella di posta indicata dal cittadino, che può gestire in autonomia il proprio domicilio digitale.

Dopo aver registrato il proprio domicilio digitale su Inad, le notifiche arriveranno in tempo reale, senza ritardi o problemi relativi al mancato recapito, con notevoli risparmi legati al minore utilizzo della carta e all’azzeramento dei costi di invio tramite servizi postali. Inoltre, il cittadino avrà immediatamente a disposizione la documentazione, senza l’incombenza di spostarsi fisicamente per recuperarla, mentre la Pubblica Amministrazione avrà un sistema di comunicazione centralizzato più efficiente, automatizzato e sicuro.