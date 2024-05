Nasce il progetto “Villafrati in fiore”, una festa come espressione di rinascita

Diversi appuntamenti dal 25 maggio al 16 giugno

VILLAFRATI (PALERMO) – A Villafrati il progetto Pnrr “Villafrati Borgo dei Teatri” entra nel vivo con una festa dedicata ai fiori come viva espressione di rinascita. Letture e passeggiate, iniziative con le scuole, musica, infiorata e show cooking sono solo alcuni degli appuntamenti in programma per tre fine settimana – dal 25 maggio al 16 giugno -, nel comune in provincia di Palermo.

Gli appuntamenti

Tra gli appuntamenti principali del “Villafrati in fiore”, così si chiama l’evento lancio del progetto “Villafrati Borgo dei Teatri”, sabato 25 si terrà la giornata di presentazione del progetto, domenica 26 verranno lanciati tre concorsi: uno di decorazione dei balconi, uno di pittura e uno di fotografia.

Alle 19 presso la Biblioteca comunale una sessione di letture e teatro di narrazione. Culmine degli eventi sarà, il primo giugno a partire dalle ore 17 la quattordicesima edizione dell’infiorata villafratese. I quadri rimarranno esposti anche il giorno successivo. Tra i numerosi eventi, inoltre, da non perdere, sabato 15 giugno l’appuntamento “Il fiore a tavola” con gli show cooking dello chef una stella Michelin del ristorante Mec di Palermo Carmelo Trentacosti.

Il “Villafrati in fiore”, è solo una parte di un percorso di iniziative, articolato in ben 19 interventi, che durerà oltre un anno e puntano a rilanciare Villafrati dal punto di vista culturale, turistico, sociale ed economico.

È prevista infatti la nascita di un museo diffuso – anche attraverso la riqualificazione di alcune aree del centro urbano -, lo sviluppo di un albergo diffuso, la creazione di una cooperativa di comunità, lo sviluppo di un coworking per coniugare il lavoro con la vita nel borgo tramite le modalità a distanza. Missione finale del progetto è infatti invertire il trend demografico con l’occupazione e la bellezza. A Villafrati il Teatro del Baglio è uno spazio fisico presso il Palazzo Filangeri e un’istituzione culturale.

“Quando tutti i piccoli teatri comunali chiudevano – racconta il sindaco di Villafrati Franco Agnello – , noi abbiamo continuato a sostenerlo mettendo al centro la cultura quale motore dello sviluppo del territorio. Quel luogo è stato interamente riqualificato e oggi, dal laboratorio di rinascita, lo offriamo a tutto il territorio metropolitano come bene al servizio di chi vuole fare cultura: delle istituzioni, delle compagnie, degli artisti”.

“Con il progetto ‘Villafrati Borgo dei teatri’ intendiamo realizzare a pieno l’idea di attrattività dei borghi e – aggiunge il sindaco Agnello – sviluppare il tessuto economico. Attraverso una strategia integrata, infatti, abbiamo finanziato la nascita di una cooperativa di comunità che ha poi anche ricevuto le risorse per lo sviluppo delle imprese private nei borghi. Puntiamo a essere un vero modello di sviluppo sostenibile”.

Il teatro è al centro ed inteso in forma aumentata rispetto alla sola forma culturale. È cioè pretesto di riattivazione del tessuto sociale ed espressione di un genius loci.

“In seguito all’attuazione degli interventi progettuali– spiega il coordinatore del progetto Salvatore La Barbera – si mira ad implementare una visione strategica condivisa dalla comunità attiva orientata a generare dei valori sia per gli attuali e nuovi residenti, ospiti e visitatori”.

“Questo avverrà grazie alla valorizzazione e realizzazione di nuovi attrattori culturali, turistici ricettivi e sociali organizzati in base ad un modello di gestione innovativo attraverso una cooperativa di comunità e una fondazione culturale. La comunità coesa ed attiva – conclude La Barbera – dovrà assumere un ruolo di attore e fruitore per lo sviluppo sostenibile e il contrasto allo spopolamento del borgo di Villafrati”.