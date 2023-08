Nasce un sito del ministero per trovare lavoro ai disoccupati

La nuova piattaforma servirà anche a gestire le misure di sostegno post reddito di cittadinanza

1' DI LETTURA

PALERMO – Arriva una nuova piattaforma online del ministero che servirà per trovare lavoro ai disoccupati. Il debutto in rete dovrebbe essere a settembre, si chiamerà Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (Siisl) e sarà lo strumento varato dalla ministra Marina Calderone per attuare il decreto Lavoro.

La piattaforma sarà realizzata dall’Inps e ha come mission sia agevolare la ricerca del lavoro sia la gestione del welfare e dei sostegni dopo lo stop al Reddito di cittadinanza di fine luglio. Il nuovo sito servirà per attivare i percorsi personalizzati per i beneficiari dell’assegno di inclusione e del Supporto alla formazione e al lavoro individuando le attività formative più utili alla loro collocazione e riqualificazione.

Il funzionamento della piattaforma non è stato ancora svelato, ma sarà illustrato in un nuovo decreto che dovrebbe essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale a breve visto che la piattaforma dovrà essere utilizzata dai fruitori del Supporto alla formazione e lavoro previsto per settembre.