Nassiriya, svelata una targa commemorativa a Montecitorio

La cerimonia

ROMA- “Il disvelamento della targa commemorativa a Montecitorio in occasione del ventennale dell’attentato di Nassiriya è un gesto che rende onore e merito a italiani valorosi che hanno dato la propria vita per gli ideali della pace e della Nazione. Ringrazio il Presidente Lorenzo Fontana e tutti i colleghi dell’Ufficio di Presidenza per aver accolto, senza indugio, la proposta avanzata dal nostro Marco Intravaia, figlio di Domenico, uno dei nostri soldati caduti. Adesso è il momento di conferire loro la medaglia d’oro al valore militare, a testimonianza della riconoscenza delle Istituzioni al sacrificio”. Lo dichiara Carolina Varchi, deputato di Fratelli d’Italia e Segretario del Consiglio di presidenza della Camera.