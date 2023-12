Natale ’23, piazza Stesicoro pedonale: chiusa al traffico nel weekend

Il provvedimento voluto dal sindaco

CATANIA – Il sindaco di Catania Enrico Trantino e l’amministrazione comunale hanno deciso di chiudere al traffico veicolare piazza Stesicoro, dalle 17 alle 23, di venerdì, sabato e domenica prossimi, oltre che dei giorni 22, 23 e 24 dicembre. Il provvedimento è motivato dal grande afflusso di persone che, nelle ore pomeridiane e serali, affollano via Etnea e attraversano gli incroci normalmente aperti alle auto, “creando pericolo e intralcio alla circolazione, nonostante il presidio della polizia municipale”.

“L’obiettivo – si legge in una nota diffusa da Palazzo degli elefanti – è quello di scongiurare la commistione tra traffico veicolare e pedonale, con seri rischi per i pedoni e pesanti rallentamenti con aumento della Co2 nell’aria“.

Per questo sono stati adottati i provvedimenti di circolazione consistenti nella chiusura al traffico veicolare dell’incrocio tra via Etnea e piazza Stesicoro e nella sospensione delle eccezioni al divieto di transito nell’Area pedonale “Etnea” nelle giornate del venerdì, sabato e domenica fino alla festività del Natale, con un piano di circolazione.

Le vie vietate al transito

Viene previsto il divieto di transito per tutti i veicoli, ad eccezione dei residenti diretti a rimesse o aree private scoperte, nelle seguenti vie e piazze: via Etnea, da piazza Università a via Angelo Litrico; via Etnea, corsia ovest, da via Umberto a via Angelo Litrico; piazza Stesicoro, carreggiata nord ed est, da via Carlo Felice Gambino a corso Sicilia; via Carlo Felice Gambino, da via Paternò a piazza Stesicoro, carreggiata est; piazza Stesicoro, carreggiata sud, da via Alessandro Manzoni a carreggiata est; corso Sicilia, carreggiata nord, da via Giacomo Puccini a piazza Stesicoro.

Metro fino a mezzanotte

Il sindaco Trantino e l’Amministrazione raccomandano ai cittadini di evitare in ogni modo di utilizzare il mezzo privato per recarsi nel centro cittadino e di usufruire dei mezzi pubblici, bus e metropolitana. La Metro, in particolare, su esplicita richiesta del Comune posticipa il servizio fino alle ore 24, nei giorni di venerdì, sabato e domenica: per la notte di Capodanno fino alle ore 2.30.

I parcheggi

A chi volesse utilizzare l’automobile, magari proveniendo da fuori città, il Comune ricorda di utilizzare i parcheggi gestiti dall’ Amts limitrofi all’area maggiormente affollata: parcheggio R1 via Plebiscito 150 posti (con possibilità di usufruire della navette): Parcheggio Alcalà- Borsellino 96 posti; Parcheggio del Pino (via Maddem ang. via Ventimiglia) 120 Posti fino alle 2 di notte; Parcheggio Corso Sicilia 87 posti; Parcheggio Via Luigi Sturzo, 68 posti.