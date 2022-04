Natalia Re ambasciatrice della Sicilia per la gentilezza

Manager della Ugri Servizi

PALERMO – Natalia Re, Business Developement Manager presso la Ugri Servizi, azienda palermitana, è stata indicata dal Movimento Nazionale per la Gentilezza Ambasciatrice Onoraria per la Sicilia. Il riconoscimento giunge in considerazione dell’impegno profuso per le molteplici attività svolte in nome della gentilezza.

“Sono onorata – dice – per questa testimonianza di stima. Diverse sono state le campagne di responsabilità sociale che ho mandato avanti, è per me oggi motivo di orgoglio sapere che questo lavoro abbia trovato un riconoscimento, che avvia ad ulteriori percorsi di sensibilizzazione. Ringrazio il presidente nazionale e tutto il gruppo che con convinzione ha sempre sostenuto queste attività. Il mondo ha bisogno di gentilezza, di sensibilità e di attenzione, del resto- conclude la Re- la gentilezza è una carezza”.

L’obiettivo del Movimento è di diffondere quanto più possibile il principio ispiratore, che vuole in ognuno di noi la disponibilità a comprendere i problemi del nostro prossimo e cercare di risolverli, ricevendone in cambio la soddisfazione intima e preziosa di aver aiutato qualcuno, più concretamente l’obiettivo emergente risulta essere una più profonda e concreta diffusione della gentilezza fra i concittadini, del senso civico, del rispetto delle regole, della cosa pubblica, dell’ambiente e delle persone, nel quadro di una più armonica convivenza tra gli uomini.