Natalia Re presidente del “Movimento Italiano per la Gentilezza”

Adesso la sede è Palermo

Si è svolta nei giorni scorsi a Parma, la riunione del direttivo “Movimento Italiano per la Gentilezza” presenti, tra gli altri, il Presidente Dott. Giorgio Aiassa e la Vicepresidente, Dott.ssa Anna Maria Ferrari Boccaccini. Si è trattata di una sessione di confronto dialettico e programmatico per l’Agenda 2023/2026 in ambito nazionale ed internazionale, conclusasi con la nomina a Presidente Nazionale di Natalia Re.

La nomina è stata accettata con responsabilità e fierezza, impegnandosi a rispettare la natura, i principi e la storia del Movimento.

Si è arrivati ad un riconoscimento così altamente prestigioso attraverso l’attivismo svolto in maniera concreta nel territorio siciliano e calabro.

Saranno 4 le Linee Guida sulle quali verterà il Programma: Sanità, Giustizia, Urbanità Sostenibile ed Uguaglianza Globale. Tutte che inspirate al Global Goal 11 di Agenda 2030 UN.

La Re, curerà personalmente i rapporti con il “World Kindness Movement” di Tokio riconosciuto dalle Nazioni Unite, essendone membro partecipante.

Mentre prima si trovava a Parma, ora la sede nazionale è a Palermo.