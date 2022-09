Naturosa Catania Marathon 2022, modificato il percorso

La notizia arriva dopo l'incontro che si è svolto a Catania presso Palazzo degli Elefanti

CATANIA – La Naturosa Catania Marathon 2022, modifica il suo percorso, avvicinandosi alla città, in un abbraccio virtuale atteso da entrambe le parti.

La notizia arriva dopo l’incontro che si è svolto a Catania presso Palazzo degli Elefanti, con il Capo di Gabinetto Giuseppe Ferraro, Enzo Falzone ed una delegazione del Comitato Organizzatore della Maratona di Catania, guidata dal responsabile tecnico, Franco Bandieramonte e dal presidente dell’Atletica Sicilia, società organizzatrice dell’evento, Santi Monasteri.

Un incontro che è servito ad illustrare il percorso della gara internazionale Naturosa Catania Marathon 2022, formalizzando quanto già concordato con l’Assessore allo Sport Sergio Parisi e che vedrà sviluppare il primo giro all’interno del centro storico della città.

Un cambio di marcia voluto da entrambe le parti, che mira ad integrare il progetto sportivo (ad oggi la maratona di Catania è l’unica manifestazione ad avere più di una edizione al suo attivo) alla città e al suo tessuto.