Nave della Marina militare messicana urta il Ponte di Brooklyn: morti 2 marinai

Tanta paura e panico a bordo

NEW YORK – Una nave scuola della Marina militare messicana ha urtato il ponte di Brooklyn mentre transitava nell’East River, a New York, nell’incidente sono morti due marinai e 17 sono rimasti feriti, di cui tre in modo grave.

I tre alberi della nave scuola Cuauhtémoc hanno toccato l’iconico ponte, spezzandosi in cima e cadendo con grande violenza sul ponte ella nave.

La nave scuola, sulla quale viaggiavano 277 persone, ha perso improvvisamente potenza e si è andata a schiantare contro il ponte.

La Marina messicana ha confermato l’incidente e ha annunciato l’apertura di un’inchiesta. Nessun marinaio è finito in acqua ma a bordo sono saliti i soccorritori che hanno trasportato i feriti in ospedale.

Il ponte, che collega Brooklyn a Manhattan, è rimasto chiuso per circa 40 minuti.

