BUSTO ARSIZIO (VARESE) – Il titolare di una cartoleria di lusso nel centro di Busto Arsizio è stato ucciso a coltellate da un uomo che è poi fuggito. E’ accaduto poco dopo le 18 in via Milano.

Le indagini

Sul posto sta intervenendo la polizia, che ha iniziato le ricerche dell’uomo dal centro storico della cittadina in provincia di Varese. Al vaglio anche le immagini delle telecamere di sorveglianza. Secondo le prime informazioni, non si tratterebbe di una rapina, anche se al momento gli inquirenti non escludono ipotesi.