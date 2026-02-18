Nel nome di Orazio Russo: il Catania fa suo il derby col Trapani

CATANIA – Il Catania torna al successo liquidando senza eccessivi problemi il Trapani. Quaterna rossazzurra nel match in cui a farla da padrone è un clima surreale, intriso di grande commozione nel ricordo di Orazio Russo col minuto di raccoglimento, il lutto al braccio della squadra di casa, tanti slogan e striscioni.
Catania-Trapani: il ricordo di Orazio Russo
La formazione di Toscano accorcia le distanze dalla capolista Benevento, distante adesso 5 lunghezze. Inizio serata interamente intriso del ricordo di Orazio Russo, con allenatore e capitano del Trapani che consegnano un mazzo di fiori ai figli del compianto responsabile del settore giovanile etneo. E le due “Curve” che osannano il beniamino di un’intera città.
Pronti, via
Poi, al fischio d’inizio, i rossazzurri si catapultano nella metà campo avversaria e… dopo alcuni tentativi senza esito… il risultato si sblocca al 22° quando Pirrello devia alle spalle del proprio portiere un insidioso cross dalla destra di uno scatenato Casasola… migliore in campo. Poi Lunetta scheggia la traversa sull’imbeccata di Donnarumma ma il raddoppio si materializza comunque grazie a Pieraccini che, sul millimetrico cross di Quaini… al secondo tentativo… deposita in rete il pallone del 2-0. Il Trapani si scuote e spreca l’opportunità per accorciare le distanze quando Riccardo Forte manda il pallone fuori da un metro dopo la sforbiciata di Stauciuc.
La ripresa
Nella ripresa l’allenatore rossazzurro attinge alla panchina e c’è gloria anche per i subentrati. Ponsi, al debutto, diventa doppio assist-man servendo prima il pallone del tris a Jimenez (servito da Bruzzaniti) e poi a Casasola per la quaterna (dopo il “velo” di Rolfini). Vittoria triste ma scacciacrisi per il Catania che adesso si proietta al prossimo match casalingo contro il Giugliano domenica prossima.
Il primo posto è ancora lontano ma nulla può darsi per scontato alla luce anche di un calendario che potrebbe proporre qualche difficoltà al Benevento nelle prossime due trasferte che precedono lo scontro diretto in programma al “Vigorito” il 5 marzo prossimo.
Tabellino
CATANIA – TRAPANI 4-0
CATANIA F.C. (3-4-2-1) – Dini, Pieraccini (dal 32°s.t. Ierardi), Miceli, Celli, Casasola, Corbari, Quaini (k), Donnarumma (dal 24°s.t. Ponsi), D’Ausilio (dal 17°s.t. Jimenez), Lunetta (dal 24°s.t. Bruzzaniti), Forte F. (dal 17°s.t. Rolfini).
A disposizione: Bethers, Coco, Doni, Cargnelutti, Raimo, Di Noia.
Allenatore: Mimmo Toscano.
TRAPANI (4-2-3-1) – Galeotti, Morelli (dal 32°s.t. Perri), Motoc, Pirrello, Nicoli, Marcolini, Celeghin, Ortisi (dal 44°s.t. La Sorsa), Forte R. (dal 17°s.t. Matos), Benedetti (k) (dal 1°s.t. Winkelmann), Stauciuc (dal 1°s.t. Battimelli).
A disposizione: Ujkaj, Salamone, Cozzoli, Nina, Aronica, Napolitano, Knezovic, Quiroz.
Allenatore: Sasà Aronica.
Arbitro: Mattia Ubaldi di Roma 1.
Assistenti: Carmine De Vito (Napoli) e Alessandro Marchese (Napoli).
Quarto ufficiale: Enrico Gemelli (Messina).
Operatore FVS: Giuseppe Minutoli (Messina).
Reti: 22°p.t. aut. Pirrello (TP); 36°p.t. Pieraccini (CT); 27°s.t. Jimenez (CT); 36°s.t. Casasola (CT).
note:prima dell’inizio, commovente minuto di raccoglimento in ricordo del compianto Orazio Russo, ex calciatore e dirigente del Catania… prematuramente scomparso. La squadra rossazzurra gioca con il lutto al braccio. Il tecnico del Trapani, Aronica ed il capitano, Benedetti consegnano un mazzo di fiori ai figli di Orazio Russo. Serata non eccessivamente fredda al “Massimino” e terreno in perfette condizioni.
Indisponibili: Aloi, Cicerelli, Di Gennaro, Di Tacchio, Allegretto (CT).
Diffidati: Toscano (CT); Pirrello (TP).
Spettatori: 15.708
Cronaca
Primo tempo (2-0)
3° percussione di Casasola ma il passaggio smarcante per Lunetta è leggermente fuori misura;
7° leggerezza delle retroguardia rossazzurra che consente a R. Forte di concludere pericolosamente verso la porta di Dini: Pieraccini devia in angolo;
11° F. Forte… dopo essere stato strattonato in piena area senza intervento arbitrale… devia di testa costringendo Galeotti alla respinta in tuffo;
14° Ortisi tira dal limite e Dini respinge con qualche affanno per una deviazione fortuita che modifica la traiettoria del pallone;
17° Catania ad un passo dal gol: sul cross di Lunetta… D’Ausilio palleggia ma poi calcia a lato!
22° Catania in vantaggio: Casasola fugge via sulla destra e sul suo cross Pirrello, nel tentativo di anticipare F. Forte, devia maldestramente nella sua porta: autogol. 1-0 !
26° rossazzurri vicini al raddoppio: sul cross di Donnarumma… deviazione al volo di Lunetta che manda il pallone a picchiare contro la traversa e quindi fuori;
36° raddoppio del Catania: sul cross di Quaini… Pieraccini devia di testa una prima volta e Galeotti respinge ma il portiere ospite nulla può sulla ribattuta dello stesso numero 73 rossazzurro: 2-0 !
42° Trapani pericoloso: sforbiciata di Stauciuc e deviazione di testa di R. Forte che manda il pallone di poco a lato;
43° conclusione a lato di Ortisi;
45° concesso 1 minuto di recupero… poi prolungato per una sosta dovuta a lievi infortuni;
48° il primo tempo si chiude col Catania in doppio vantaggio.
Secondo tempo (4-0)
1° nel Trapani, Benedetti e Stauciuc lasciano il posto a Winkelmann e Battimelli;
8° sul cross dalla bandierina…colpo di testa di Casasola respinto in tuffo da Galeotti… ma l’arbitro ferma il gioco concedendo una punizione al Trapani;
10° Catania vicino al tris: sullo spiovente dalla bandierina… colpo di testa di Casasola che manda a lato di pochissimo;
14° sul cross di Celli… F. Forte stoppa e tira dal limite: centrale;
17° nel Trapani, Matos prende il posto di R. Forte;
17° nel Catania, Rolfini e Jimenez subentrano a F. Forte e D’Ausilio;
20° incursione centrale di Celli e rasoiata che manda il pallone di poco a lato;
24° nel Catania, Ponsi debutta in maglia rossazzurra sostituendo Donnarumma; Bruzzaniti, invece, rileva Lunetta;
25° revisione video chiesta dal Catania per una manata di Ortisi a Donnarumma: l’arbitro sorvola;
27° terzo gol del Catania: azione che si sviluppa sulla destra con Ponsi che… servito da Bruzzaniti… concede a Jimenez la facile opportunità di spedire in rete il pallone del 3-0 !
32° nel Catania, Pieraccini lascia il posto a Ierardi;
32° nel Trapani, Perri prende il posto di Morelli;
36° quarto gol del Catania: incursione di Jimenez che serve Ponsi sul cui cross Rolfini fa “velo” e Casasola spedisce in porta: 4-0 !
44° nel Trapani, La Sorsa sostituisce Ortisi;
45° concessi 4 minuti di recupero;
49° quaterna secca del Catania che sale a 5 lunghezze di distacco dalla vetta della classifica. Domenica altra gara casalinga per i rossazzurri che riceveranno il Giugliano.