La piccola è stata trasferita in una casa famiglia, i sei fratelli affidati ai servizi sociali

Un parto d’urgenza, poi gli esami e la scoperta che cambia tutto. È da qui che prende forma il provvedimento che ha portato all’allontanamento immediato di sette fratelli dalla famiglia, con l’affidamento ai servizi sociali disposto dal tribunale per i minorenni di Firenze.

Neonata positiva alla cocaina, la decisione del tribunale

Come racconta “La Nazione”, i minori sono originari dell’Empolese e residenti in un comune della Lucchesia.

La decisione di sottarli alla famiglia è maturata dopo l’episodio avvenuto il 23 febbraio all’ospedale San Luca, in occasione della nascita della più piccola.

Neonata positiva alla cocaina la scoperta in ospedale

La madre, trentenne, si è presentata in struttura per un cesareo d’urgenza senza documentazione sanitaria. Gli esami tossicologici effettuati hanno rilevato la positività alla cocaina sia della donna sia della neonata.

Questo episodio ha rappresentato un punto di svolta in una situazione già monitorata da tempo dai servizi sociali, che avevano segnalato criticità nella gestione degli altri sei figli, nati tra il 2015 e il 2024.

Le segnalazioni su scuola e condizioni di vita

Secondo quanto emerso, i bambini avevano accumulato numerose assenze scolastiche fino ad arrivare all’interruzione della frequenza e dell’educativa domiciliare. Sono state inoltre segnalate condizioni igieniche precarie.

Le difficoltà familiari e i controlli

Durante i sopralluoghi, l’abitazione è stata definita “inadeguata” e i bambini trovati “trascurati nella cura”, oltre che privi delle vaccinazioni obbligatorie.

L’affidamento ai servizi sociali

Alla luce di questo quadro, la nascita della neonata positiva alla cocaina ha portato il tribunale ad accogliere la richiesta della procura minorile, disponendo l’affidamento immediato dei sette minori ai servizi sociali. Per la neonata è stato stabilito il collocamento in una casa famiglia.

Le condizioni per i genitori

La madre potrà restare accanto alla figlia solo avviando un percorso presso il Serd e dimostrando la negatività alle sostanze. Anche gli eventuali incontri con il padre saranno consentiti esclusivamente in forma protetta e subordinati all’astinenza dalle droghe.

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