Neonato abbandonato per strada, arrestata la madre per tentato omicidio

Il bambino non è in pericolo di vita

OSILO (SASSARI) – La madre che a Osilo, un piccolo borgo in provincia di Sassari, ha abbandonato per strada il figlio appena partorito è in arresto. La procura accusa la donna di tentato omicidio.

La dinamica dei fatti

Intorno alle ore 5 del mattino di giorno 18 ottobre, un neonato è stato trovato abbandonato dalla nonna della madre – una donna di 29 anni – che si è accorta di quanto era successo e ha chiamato i soccorsi. Il bambino è stato trasportato in autoambulanza in stato di ipotermia all’ospedale Santissima Annunziata di Sassari.

Secondo i primi accertamenti, la donna ha partorito da sola nella sua stanza, nella casa di Osilo dove vive con genitori e nonni. Ha reciso autonomamente il cordone ombelicale, è uscita per strada, ha abbandonato il bimbo sotto un’auto parcheggiata vicino all’abitazione ed è poi rientrata nella sua camera.

La mamma è piantonata in ospedale

Il neonato non è in pericolo di vita, anzi le sue condizioni sono apparse buone ai medici che lo hanno soccorso e hanno deciso di chiamarlo Francesco. La mamma, invece, è ricoverata nel reparto di ginecologia dell’Aou di Sassari ed è piantonata in ospedale.