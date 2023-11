Ecco quanto costerà il biglietto in economy

PALERMO – Dal prossimo 9 giugno la compagnia aerea italiana Neos collegherà con Boeing 787, ogni domenica e martedì, Palermo a New York. Da oggi, infatti, è possibile prenotare il volo diretto in partenza alle 11.25 dall’aeroporto ‘Falcone e Borsellino’ di Punta Raisi che arriva all’aeroporto ‘JFK’ T1 di New York alle 14.50, ora locale.

La tariffa economy ‘promo’ per un adulto è fissata a 339,99 e prevede sedile standard, bagaglio da 8 kg in cabina e pasto.