Nessun calendario per l’adesione dell’Ucraina alla Nato, ira di Zelensky

Il presidente ucraino contro la Nato prima del suo arrivo al vertice di Vilnius

Il presidente Zelensky contro la Nato prima del suo arrivo al vertice di Vilnius: ‘Inaudito e assurdo che non ci sia un calendario per l’ingresso dell’Ucraina nell’Alleanza’. Il segretario generale Stoltenberg gela le attese: ‘Non c’è una timeline per il processo d’ingresso, l’invito sarà esteso a Kiev quando ci saranno le condizioni’; ‘pronti a schierare 300mila soldati di intervento rapido’. Kuleba: la Nato non dovrebbe tenere “l’Ucraina in un limbo quando si tratta di adesione”.

A margine del summit, la premier Meloni ha incontrato il primo ministro britannico Sunak e il presidente turco Erdogan: ‘E’ la coesione – ha detto – l’arma più efficace’. Il ministro della Difesa russo Shoigu: ‘se gli Usa forniscono munizioni a grappolo, le forze armate russe saranno costrette a usare armi simili’. Il portavoce del Cremlino Peskov: ‘È un vertice anti-russo’.