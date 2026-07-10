 Palermo, flash mob contro i femminicidi
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“Nessuno tocchi Rosalia”, flash mob lunedì a Palermo contro femminicidi

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La manifestazione si terrà lunedì 13 luglio in piazza Politeama
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PALERMO – “Nessuno tocchi Rosalia” è il flash mob, organizzato da “Le Onde ets” giunto alla sua XIV edizione, al fine di porre all’attenzione di cittadine e cittadini i dati sui femminicidi avvenuti in Italia nell’anno precedente. La manifestazione si terrà lunedì prossimo alle 19 in piazza Politeama a Palermo.

Saranno disegnate 91 sagome per ricordare i femminicidi del 2025. “Invitiamo i cittadini – dicono le Onde – a portare un fiore per deporne uno su ogni sagoma in memoria della vita delle donne vittime di femminicidio e delle loro figlie e dei loro figli resi orfani”.

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