“Nessuno tocchi Rosalia”, flash mob lunedì a Palermo contro femminicidi

La manifestazione si terrà lunedì 13 luglio in piazza Politeama

PALERMO – “Nessuno tocchi Rosalia” è il flash mob, organizzato da “Le Onde ets” giunto alla sua XIV edizione, al fine di porre all’attenzione di cittadine e cittadini i dati sui femminicidi avvenuti in Italia nell’anno precedente. La manifestazione si terrà lunedì prossimo alle 19 in piazza Politeama a Palermo.

Saranno disegnate 91 sagome per ricordare i femminicidi del 2025. “Invitiamo i cittadini – dicono le Onde – a portare un fiore per deporne uno su ogni sagoma in memoria della vita delle donne vittime di femminicidio e delle loro figlie e dei loro figli resi orfani”.