Netanyahu all’Onu “Riconoscere Stato di Palestina incoraggia terroristi”

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Il riconoscimento dello Stato palestinese da parte di alcuni Paesi incoraggia il terrorismo. Lo ha detto il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, davanti all’Assemblea generale delle Nazioni Unite. “I leader che hanno riconosciuto lo Stato palestinese hanno lanciato un messaggio: ‘Uccidere gli ebrei ripagà. Se i terroristi stanno lodando le vostre decisioni, avete fatto qualcosa di terribilmente sbagliato”, ha aggiunto. Nel suo intervento, Netanyahu ha paragonato la creazione di uno Stato palestinese in Medio Oriente a quella di uno Stato qaedista a New York vicino al luogo dell’attacco alle Torri gemelle l’11 settembre. Creare uno Stato palestinese “è una follia. Non accadrà”, ha proseguito.

I “palestinesi non hanno mai voluto uno Stato Palestinese accanto a Israele, ma al posto di Israele, e hanno sempre rifiutato le nostre proposte”, ha aggiunto il premier israeliano, per il quale la soluzione a due Stati “è rigettata non solo da Hamas, ma anche dall’Autorità nazionale palestinese, che offre ricompense ai terroristi”, ha aggiunto.

Per Netanyahu sono false le accuse di genocidio a Israele.

“Per noi ogni vittima civile è una tragedia, per Hamas è una strategia. Fa propaganda di guerra e li usa come scudi umani”, ha affermato. Nel suo intervento, Netanyahu ha accusato Hamas di commettere genocidio perchè “mentre l’esercito israeliano esorta la popolazione di Gaza a evacuare delle zone, Hamas li obbliga a restare là”. “Siamo accusati di affamare la popolazione, ma sono stati distribuiti oltre 2 milioni di aiuti e cibo. E’ Hamas che ruba il cibo e lo vende a prezzi esorbitanti, anche le Nazioni Unite hanno ammesso che Hamas ha saccheggiato l’85% degli aiuti”, ha affermato. Per il primo ministro le “accuse false” a Israele fomentano il terrorismo.

Netanyahu ha esortato il gruppo terroristico al potere nella Striscia di Gaza, Hamas, a liberare i 48 ostaggi detenuti nell’enclave dal 7 ottobre 2023. “Ho fatto circondare Gaza di altoparlanti nella speranza che gli ostaggi sentissero il mio messaggio”, ha detto. “Mi rivolgo a voi dal podio delle Nazioni Unite. Non vi abbiamo dimenticato, nemmeno per un secondo. L’intera nazione è con voi. Non ci fermeremo finchè non vi porteremo tutti a casa, sia i vivi che i morti”, ha aggiunto. Rivolgendosi ad Hamas, Netanyahu ha affermato: “Liberate subito tutti gli ostaggi. Se li libererete, vivrete, altrimenti vi daremo la caccia”.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).