Netanyahu annuncia: “Pronti ad invadere Gaza”

Lo ha fatto dichiarato durante un discorso alla nazione

L’invasione di terra a Gaza ci sarà: non si sa quando e come, ma si verificherà. Ad annunciarlo, durante un discorso alla nazione, è Benyamin Netanyahu, che ha spiegato che l’unica via per eliminare Hamas e liberare gli ostaggi è entrare nell’enclave palestinese.

Il premier ha, per la prima volta, accennato anche alle sue responsabilità per gli attacchi avvenuti il 7 ottobre: “È stato un giorno nero. Chiariremo tutto quello che è successo. Tutti dovranno dare spiegazioni per quell’attacco, a cominciare da me. Ma solo dopo la guerra. Il mio compito ora è quello di guidare il Paese fino alla vittoria”.