Netturbino investito e ucciso da un’auto

La polizia stradale sta ricostruendo l'accaduto

Un netturbino di 59 anni è morto questa mattina a Parma in via Traversetolo, all’altezza della località Botteghino, investito da un’auto. La tragedia è avvenuta poco dopo le sei, mentre l’operaio, insieme ad un collega, era impegnato nella raccolta dei rifiuti con il camion della nettezza urbana.

Gli agenti della polizia Stradale stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’incidente mortale, anche grazie alla testimonianza dell’automobilista e del collega dell’operaio morto.

L’addetto alla raccolta rifiuti lavorava per una cooperativa – la Cigno Verde di Parma – in appalto per conto di Iren. L’uomo, di origini magrebine, era dietro al mezzo di servizio quando un’auto lo ha investito e scagliato a diversi metri di distanza finendo poi la sua corsa contro un palo della luce.

L’automobilista, un cinquantenne, è stato trasportato al pronto soccorso per accertamenti.