Neurologi e scienziati, meeting a Catania tra poesia ed esperti

Un incontro che ha messo al centro la cura e le virtù della mente

3' DI LETTURA

Si è tenuto presso l’aula Dusmet del Garibaldi il meeting sulle disabilità in partneship con l‘istituto medico psicopedagogico Mangano. Hanno partecipato tanti scienziati di Universtà e centri assistenziali italiani. Il gruppo della Neurologia dell’università di Pisa si è occupato delle malattie rare e delle nuove terapie sul target della disabilità nella sclerosi multipla e della telemedicina nel monitoraggio delle malattie rare. Gli specialisti della clinica neurologica dell‘università di Verona hanno chiarito alcuni aspetti di neuro fisiopatologia delle malattie muscolari. La neuromielite ottica e la sua terapia, con la sua complessità, è stato un argomento di interesse della Neurologia del Garibaldi.

Tanti altri argomenti sono stati trattati e hanno affascinato la sala. La prof. Ciardi della Sapienza di Roma si è intrattenuta amabilmente sull’azione e risposta immunitaria dei vaccini sulla sclerosi multipla.; il prof. Restivo ha illustrato con immagini eloquenti le fasi della deglutizione e i disturbi che creano delle gravi condizioni di sofferenza nei pazienti.

Lo stato e le regioni, per il tramite delle ASP, si occupano dei disagi e dei bisogni dei pazienti con disabilità e delle loro famiglie. Carmelo Sambataro, direttore del distretto di Gravina, è stato molto chiaro e non ha trascurato nulla dell’assistenza e della fornitura dei presidi ai pazienti e alle loro disabilità. In ogni caso dalle cosiderazioni scientifiche e organizzative si ritiene che la società debba fare di più per le disabilità con magiori investimenti e assegnare maggiori risorse umane.

Le disabilità dei bambini

Le disabilità nella prima fase della vita coinvolgono sempre le famiglie e trattandosi di bambini, quindi pazienti fragili, sono necessari potenziamenti delle strutture diagnostiche e riabilitative. Spesso sono proprio i soggetti dei viaggi della speranza .

La sicilia quale una grande reg’one ha diritto a strutture sanitarie come il Gaslini di Genova o il Bambin Gesu’di Roma. Non ha bisogno di essere colonia sanitaria .Ne ‘ di proconsoli.

Una speranza !

Purtroppo La nostra regione Sicilia vive di gestione delle emergenze e degli imprevisti.

Nessuna vera programmazione . Per evitare ii viaggi della speranza debbono crescere veri centri di eccellenza con servizi di altissima qualita’.

Durante i lavori del meeting il Dr. Fabrizio De Nicola, commissario dell’Arnas Garibaldi e l’Avv. Federico Galasso, amministratore dell’Istituto medico psico pedagogico Lucia Mangano, hanno premiato alcune i poesie su aurora e tramonto del cervello.

La poesia può essere vista come l’antitesi della scienza, il risultato di un pensiero non razionale.

La poesia rappresenta invece un modo unico di coinvolgere il pubblico e di metterlo in grado di pensare a questioni complesse.

La stessa de rerum natura del poeta Lucrezio, come sottolinea il direttore scientifico Antonino Pavone, e’ scienza pura.

‘’L’anima che si allontana dal corpo, nelle crisi epilettiche e poi lentamente rientra. Espressione della perdita di coscienza e poi della ripresa’’ .

I partecipanti al concorso di poesia aurora e tramonto del cervello esprimono bene il percorso del cervello nelle difficoltà, sia le bambine, sia La splendida carezza, secondo premio della Gangemi che si esalta nella delicatezza dei sentimenti. Spettacolari i sentimenti nella poesia Voragine .

Come confermato dagli organizzatori, una esperienza da ripetere con un nuovo concorso sempre su ‘’AURORA E TRAMONTO DEL CERVELLO IL VALORE DELLA VITA’’’.