Difficoltà per gli automobilisti: difficile anche raggiungere Piano Battaglia

PALERMO – La neve è caduta abbondantemente sulle Madonie. Imbiancati i centri di Gangi, Petralia Soprana e Sottana, Geraci Siculo, Polizzi Generosa e Castellana Sicula. Molti vacanzieri hanno approfittato della nevicata per trascorrere una giornata in montagna.

Nonostante l’azione degli spazza neve si sono registrati, però, disagi lungo le vie di accesso ad Isnello e Polizzi Generosa. Difficile anche raggiungere Piano Battaglia. Ieri sera i mezzi di soccorso hanno messo in salvo una famiglia che era rimasta bloccata con il camper.

A Palermo e provincia, invece, i vigili del fuoco sono alle prese con diversi interventi determinati dal maltempo: alberi caduti e intonaci pericolanti in tanti palazzi del capoluogo. Soccorsi anche automobilisti rimasti bloccati in strada.